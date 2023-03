Vannkanoner, tåregass og massepågripelser i Paris etter Macrons pensjonsgrep



Fransk politi hadde torsdag kveld pågrepet minst 217 personer i Paris i forbindelse med demonstrasjoner mot den franske regjeringens pensjonsreform. Kringkasteren France Info siterer politikilder på at 217 ble pågrepet etter at det brøt ut opptøyer på Place de la Concorde sentralt i den franske hovedstaden.

Ifølge lokale medier brukte opprørspolitiet vannkanoner og tåregass for å bryte opp og tømme plassen. Illsinte demonstranter tente på paller og kastet ting på politiet. Rundt 6.000 hadde samlet seg da folk barket sammen. Den store misnøyen skyldes at den franske regjeringen benyttet et smutthull i loven for å presse igjennom en upopulær pensjonsreform.

Kraftig brann i verneverdig bygning i Porsgrunn

En brann i en verneverdig bygning i Storgata i Porsgrunn er fortsatt ikke under kontroll. Politiet ber naboer om å holde vinduer stengt på grunn av giftig røyk.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller at det skal ha oppholdt seg folk i bygningen. Politiet opplyser at bygningen har fått store skader. Bygningen, kjent som Meierigården, er verneverdig og ble oppført i 1901 etter at en annen bygning på samme sted brant ned i 1899.

Barnehagestreiken er over – partene enige på overtid

Natt til fredag ble det enighet i meklingen mellom Fagforbundet og NHO om en forbedret tjenestepensjon for ansatte i barnehager.

Dermed er den fire uker lange streiken over og de 65 ansatte fordelt på åtte barnehager kan gå tilbake på jobb fredag morgen. Streiken gikk til slutt til tvungen mekling der meklingsfristen gikk ut torsdag ved midnatt.

New Zealand forbyr Tiktok på telefoner tilknyttet parlamentet

Tiktok forbys fra alle telefoner som har tilgang til det newzealandske parlamentets nettverk. Avgjørelsen er tatt av sikkerhetshensyn, og forbudet vil tre i kraft innen slutten av mars, sier leder Rafael Gonzalez-Montero for parlamentstjenesten.

Mange vestlige land er bekymret for at data som samles inn av den populære appen, som eies av det kinesiske selskapet Bytedance, kan havne hos kinesiske myndigheter. Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.

Nord-Korea sier torsdagens oppskyting var av et ICBM

Nord-Korea sier at prosjektilet som ble avfyrt torsdag, var det interkontinentale ballistiske missilet Hwasong-17. Sør-Korea opplyste kort tid etter oppskytingen at det dreide seg om et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Det var den andre gangen denne uka at nordkoreanerne testet våpen. Testene skjer mens Sør-Korea og USA holder en felles militærøvelse i regionen, de to landenes største siden 2017, og Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA skriver at oppskytingen skjedde som svar på de «provoserende og aggressive» øvelsene.

Bergensbanen stengt etter ras

Bergensbanen er stengt mellom Hallingskeid og Myrdal på grunn av et snøras. Ifølge Bane Nor er det et krevende oppryddingsarbeid som pågår, og det vil ta tid å rydde strekningen.

Ifølge pressevakt Harry Korslund i Bane Nor er årsaken at det dårlige været gjør at det vil ta tid å få inn mannskaper til å rydde opp.