– Kokken 9.50 ble det meldt fra innsatsleder på stedet om at bygningen har kollapset innvendig, og det har medført gjennomslag av brannen fra 3. etasje. til 2. etasje. Brannvesenet jobber fortsatt på stedet, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter i 10.40-tiden fredag.

Bygningen, kjent som Meierigården, er verneverdig og ble oppført i 1901 etter at en annen bygning på samme sted brant ned i 1899.

Politiet fikk melding om brannen klokken 21.55 torsdag.

Naboer bedt om å lukke vinduer

Politiet sa fredag morgen at brannvesenet hadde kontroll, men at det var fare for bygningskollaps og at gatene rundt var sperret av for å være på den sikre siden.

– Det er fremdeles åpne flammer på stedet, men brannvesenet har kontroll på disse og passer på at de ikke sprer seg flere steder, sa operasjonsleder Tommy Eriksen i Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa i 5.30-tiden fredag morgen.

I en periode var det stor røykutvikling fra brannen, og naboer har blitt bedt om å lukke vinduer og skuelystne ble bedt om å holde seg unna fordi røyken kan være skadelig.

Totalskadd

Brannen startet på loftet i bygget og spredte seg så nedover i etasjen, men det er ikke kjent hvordan brannen oppsto.

– Det brenner fortsatt både i takkonstruksjonen og nedover i bygget. Det er fortsatt mannskaper inne i bygningskroppen, men der takkonstruksjoner har falt ned, er det utvendig slukking, sier vaktleder ved 110-sentralen Marthin Haugen til VG fredag morgen.

Flere tilbud holder til i bygget

Det er ikke meldt om personskader eller at det skal ha oppholdt seg folk i bygningen.

Meierigården huser blant annet et kommunalt helse- og aktivitetssenter, ungdomshus, frivillighetssentral og flere andre tilbud.