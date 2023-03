To menn siktet for voldtekt av kvinne på hotell i Bergen

– De to ble pågrepet i bergensområdet natt til onsdag. Begge to er siktet for å ha voldtatt en kvinne, sier politiadvokat Celin Hauge Andersen til Bergensavisen.

Den angivelige voldtekten skal ha blitt begått i fellesskap.

I Hordaland tingrett ble de to mennene torsdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud og delvis isolasjon. Fengslingsmøtene gikk for lukkede dører.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og begjærte seg løslatt, sier advokat Ingvar Frostad, som representerer en av de siktede, til avisen.

Advokat Fredrik Verling representerer den andre mannen.

– Min klient er ikke ferdig avhørt, så foreløpig har jeg ingen kommentar, sier han.