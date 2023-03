Det var i starten av februar at regjeringen opplyste at de hadde kjøpt 54 nye stridsvogner av typen Leopard 2A7 fra Tyskland. Kostnadsrammen var på inntil 20 milliarder kroner.

Beslutningen ble tatt på tross av at Forsvarsmateriell (FMA) to ganger anbefalte å kjøpe K2 Black Panther-stridsvogner fra Hyundai Rotem i Sør-Korea, viser dokumenter Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

FMA skrev i sin endelige rapport til Forsvarsstaben i januar at begge landene kunne levere en tilfredsstillende stridsvogn, men at den sørkoreanske ble vurdert som best og billigst. Blant annet viste tester at Black Panther-stridsvognene var bedre på snø- og vinterføre.

– Vårt forhold til Tyskland er sentralt, sa statsminister Jonas Gahr Støre da regjeringen presenterte kjøpet.

Mogens Rasmus Mogensen fra det danske selskapet MED, som representerer Hyundai Rotem i Norden, er svært overrasket over at de ikke fikk kontrakten.

– Vi ble voldsomt sjokkert. Vi hadde sagt til vår samarbeidspartner at innstillingen fra Forsvarsmateriell alltid blir fulgt. Så vi er sjokkert over at det er noen politikere som bestemte seg for noe annet, sier han til Dagens Næringsliv.

Både TU og DN har spurt regjeringen og forsvarsdepartementet om hvorfor anbefalingen fra FMA og Forsvaret ikke ble fulgt. Forsvarsdepartementet svarer at de ikke ønsker å kommentere «spekulasjoner og interne vurderinger» og viser til tidligere pressemeldinger som begrunner avgjørelsen.