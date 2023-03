Det viser en gjennomgang Politiforum har foretatt av statistikk fra Sørvest politidistrikt.

I starten av oktober i fjor røpet politidirektør Benedicte Bjørnland i et intervju med VG at norsk politi hadde utplassert flere systemer på olje- og gassinstallasjoner for å oppdage mulig droneaktivitet.

Uken før intervjuet hadde norsk politi mottatt 31 meldinger om droneobservasjoner på norsk sokkel. Tall Politiforum har samlet inn, viser at innmeldte saker sank til ni uken etter. Antallet fortsatte å synke og flatet fra uke 43 ut til maks tre observasjoner hver enkelt uke ut året.

Nils Håheim-Saers, overingeniør og droneekspert ved forskningsinstituttet Norce, mener det har en åpenbar årsak.

– Hvis du går ut offentlig og forteller at du har satt opp deteksjonssystemer, da er det jo åpenbart at de som eventuelt driver med provokasjoner, for eksempel en statlig aktør, reduserer aktiviteten sin, sier han til Politiforum.

Ifølge ham tyder tallene på at det var en organisert og ressurssterk aktør som sto bak droneaktiviteten.