Aktor vil be om 17 års fengsel for drapet på Fevziye Kaya Sørebø på Frogner

Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås innledet sin prosedyre i Frogner-drapssaken torsdag med å varsle en straffepåstand om at tiltalte må dømmes til 17 års fengsel. Tiltalte har erkjent drapet. Det sentrale spørsmålet for retten blir derfor hvor streng straff han skal ilegges.

Den 41 år gamle mannen har erkjent at han etter en kort ordveksling, rettet skytevåpenet han hadde med seg, mot hodet til 50 år gamle Fevziye Kaya Sørebø og trakk av ni ganger. Drapet fant sted i Tostrups gate på Oslo vestkant 28. april 2021.

Han framholder imidlertid at drapet skjedde i affekt og på impuls. Han benekter at det dreier seg om et overlagt drap, noe aktor mener hun langt på vei har vist gjennom bevisførselen de siste to ukene.

– Jeg vil starte med å be om unnskyldning til etterlatte og familie og håper at vi kan forsones en gang i framtiden, sa 41-åringen da han tirsdag startet sin forklaring i Oslo tingrett.