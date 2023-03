– Vi har alt tilgjengelig mannskap ute for å sikre, rydde og strø. Vi ber trafikantene om å ta det med ro og vise hensyn til brøytemannskapene. De er ute og jobber for at du skal komme deg trygt fram, sier Nils Karbø, leder av trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen i en pressemelding torsdag formiddag.

Vinterføyka, med sterk vind og store snømengder, øker på fra torsdag ettermiddag og vil fortsette utover kvelden og natt til fredag.

Kan bli stengt

Trafikanter bes beregne ekstra tid og være tålmodige for veier kan bli stengt og fremkommeligheten begrenset.

I Rogaland og indre strøk av Vestland fylke er det en kombinasjon av vind, sludd og snø som skaper vanskelige kjøreforhold.

Der kan fjelloverganger og skredutsatte strekninger bli stengt på kort varsel.

Krevende føre

Litt opp langs kysten, på Sunnmøre, skaper sterk vind de største utfordringene. Kombinert med snø kan vinden gi vanskelige kjøreforhold. Det er økt fare for snøskred i utsatte områder, noe som kan føre til stengte veier.

I Agder og Telemark blir det krevende føre og kjøreforhold med store mengder med snø fra torsdag ettermiddag.