Kvinne dømt til ett år og åtte måneders fengsel etter dødsulykken i Blindheimstunnelen

I tillegg fradømmes kvinnen retten til å kjøre motorvogn for alltid. Kvinnen dømmes også til oppreisningserstatning på 170.000 kroner til hver av de etterlatte, skriver Sunnmørsposten.

Kvinnen er dømt for uaktsomt drap etter dødsulykken i Blindheimstunnelen i fjor. Tre kvinner omkom i ulykken i Ålesund 3. juni 2022.

Ifølge politiet skal kvinnen ha økt farten i tunnelen, noe som førte til at hun mistet kontroll over bilen og kom over i feil kjørefelt.

Da rettssaken startet 7. mars, erkjente hun straffskyld.