Credit Suisse får låne opptil 50 milliarder franc av Sveits' nasjonalbank



Credit Suisse sier den skal låne opptil 50 milliarder sveitserfranc av Sveits' sentralbank. Bankens aksjer falt 24 prosent onsdag, noe som førte til kraftig børsnedgang i Europa.

Onsdagens aksjestup skjedde etter uro rundt bankmarkedet i USA, der tre banker har kollapset, og dro børsene i Europa kraftig ned. Credit Suisse sier i en uttalelse at avgjørelsen om å låne pengene er tatt for å forebyggende styrke bankens likviditet, skriver Wall Street Journal. 50 milliarder sveitsiske franc tilsvarer rundt 577 milliarder kroner.

Hus totalskadd brann i på Stryn

Et bolighus i Stryn kommune i Vestland ble totalskadd i en brann natt til torsdag. To personer befant seg i boligen, men kom seg ut av huset før nødetatene kom til stedet.

Det ble igangsatt livreddende førstehjelp på stedet på den ene personen, mens den andre er fraktet til sykehus. Brannen ble meldt slukket litt før klokken fem torsdag morgen.

USA truer med Tiktok-forbud om ikke kinesisk eierselskap selger

Biden-administrasjonen har bedt Tiktoks kinesiske eierselskap selge andelen i den populære appen eller risikere å bli utestengt fra USA, får Reuters bekreftet. Ultimatumet ble først omtalt av Wall Street Journal og bekreftet av selskapet overfor Reuters onsdag.

Amerikanske tjenestepersoner og folkevalgte har uttrykt bekymring for at data om amerikanske Tiktok-brukere kan havne hos kinesiske myndigheter, da videoappen er eid av kinesiske Bytedance. Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.

Sophie Elise og Fetisha snakker om NRK i ny podkastepisode

I sin første podkast etter at samarbeidet med NRK ble avsluttet, snakker Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams om hvordan de reagerte på at podkasten ble diskutert i «Debatten».

– Jeg stilte ikke fordi jeg oppriktig ikke skjønte hva jeg hadde der å gjøre, sier Sophie Elise om hvorfor hun ikke deltok i debattprogrammet. Williams forteller på sin side at hun rett og slett ikke turte og sier at hun heller ikke syntes at hun hadde noe der å gjøre. Sophie Elise hevder også at NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen skal ha sagt at hun skulle «backe up» Sophie Elise, men at hun ble overrasket da det ikke skjedde.

Nord-Korea testet interkontinentalt missil før toppmøte mellom Sør-Korea og Japan

Nord-Korea testet torsdag et interkontinentalt ballistisk missil, ifølge det sørkoreanske forsvaret. Det skjedde bare timer før Sør-Koreas president reiste til Tokyo.

– Forsvaret oppdaget et ballistisk langdistansemissil som ble avfyrt fra rundt Sunan-området i Pyongyang, sier den sørkoreanske generalstaben til AFP, og legger til at det er snakk om et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM). Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol landet i Tokyo torsdag, der han skal møte Japans president Fumio Kishida.

Amnesty anklager iranske sikkerhetsstyrker for tortur av barn og unge

Barn og unge har blitt utsatt for tortur av iranske sikkerhetsstyrker i forbindelse med presteregimets knallharde respons på de store demonstrasjonene i landet.

Demonstranter, blant dem barn og unge, har av etterretnings- og sikkerhetstjenester blitt utsatt for juling, pisking, elektrosjokk, voldtekt og andre former for seksualisert vold siden demonstrasjonene brøt ut for rundt et halvt år siden, heter det i en rapport fra menneskerettsorganisasjonen Amnesty International.

Forsvaret vurderer skjenkeforbud

Forsvaret jobber med en handlingsplan som skal ta for seg tiltak mot mobbing og trakassering. Å stoppe alkoholserving i leirene er et av tiltakene som vurderes.

Både Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund og forbundsleder Johan Hovde i Parat forsvar skeptiske til et forbud.

– Det er mer fruktbart å diskutere grundig hvordan vi opptrer på fest på fritiden. Og ikke bare i kaserne og felt, sier Bongo, mens Hovde peker på at befalsmessene er underlagt kommunal skjenkekontroll.

– Det vi frykter, er en drikkekultur på rom der vi ikke har kontroll, sier han.