Flere fylkeslag vil ha Marx inn i SVs prinsipprogram

Ønsket møter imidlertid motstand hos nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, skriver Klassekampen.

– Prinsipprogrammet er et forsøk på å definere sosialisme på norsk, og vi mener at våre endringsforslag vil styrke teksten, sier leder Haitham El-noush i Viken SV.

Han peker på at Karl Marx har vært en av flere viktige filosofer for den sosialistiske bevegelsen, både i Norge og resten av verden.

Vestland SV vil ha inn referanser fra både Karl Marx og hans kompanjong Friedrich Engels.

Men Torgeir Knag Fylkesnes, som leder programkomiteen, er ikke enig.

– Vi skriver ikke programmet for oss selv, vi skriver det for velgerne. Istedenfor å bruke referanser som krever at du har lest teori for å forstå det, så forklarer vi bare prinsippene våre, påpeker han.

SV har landsmøte til helgen.