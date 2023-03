Person får førstehjelp etter brann i Nordfjord

Politiet fikk melding om brannen klokken 02.03 natt til torsdag.

Brannen oppsto i kjelleren, og de to personene som er bosatt på adressen, hadde kommet seg ut av huset, opplyser Vest politidistrikt.

Det var åpne flammer da nødetatene ankom stedet, og en person får livreddende førstehjelp. Et ambulansehelikopter er på vei.

I en oppdatering på Twitter klokken 2.29 opplyser politiet at det dreier seg om et hus med to etasjer. Brannmannskapene opplyser at det brenner i begge etasjene.

Ved 3-tiden skal brannvesenet har kontroll på brannen i første etasje, men det brenner fremdeles litt i andre etasje av boligen.

Vegtrafikksentralen vest melder at fylkesvei 60 Fjordvegen ved Muristranda i Olden er stengt på grunn av brannen.