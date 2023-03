Store forsinkelser på Bergensbanen etter strømproblemer

Bane Nor opplyste først at strekningen var stengt mellom Flå og Hønefoss, men klokka 22.20 kan pressevakt Harry Korslund fortelle til NTB at trafikken går, men med redusert hastighet. Feilen ligger ved et krysningspunkt på Sokna.

– Det er mulig å komme forbi Sokna i begge retninger, men det vil ta tid. Aller tyngst rammet blir nok godstrafikken, sier Korslund.

Han forteller videre at det også er et regiontog på vei fra Oslo til Bergen, som vil bli mellom halvannen og to timer forsinket som følge av problemene.

– Vi har et håp om å få utbedret feilen i løpet av natten og fram til i torsdag morgen, sier Korslund til NTB.