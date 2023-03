Politiet: Evalueringen av masseskytingen i Oslo i fjor sommer blir utsatt

Politiet opplyser at utvalget som jobber med evalueringen, har bedt om å få mer tid til å fullføre arbeidet. Derfor er fristen utsatt.

Utvalget ble satt ned i august i fjor og skulle egentlig levere en rapport innen et halvt år.

– Det tas sikte på en fremleggelse av utvalgets rapport i løpet av juni. Politidirektoratet vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt for fremleggelsen, skriver politiet.

To mennesker ble drept og flere såret da Zaniar Matapour åpnet ild mot to utesteder i Oslo 25. juni i fjor. Det etterforskes som et terrorangrep. Flere personer er siktet i saken. Matapour har ikke latt seg avhøre.