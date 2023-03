Nyboligsalget ned med 31 prosent i februar – boligbygging halvert

Tallene er hentet fra Boligprodusentenes Forening.

– Det er svært lavt salg og igangsetting for alle boligtyper i hele landet, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i foreningen i en pressemelding.

Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 68 prosent under fjorårets to første måneder. For hyttebyggingen ser det litt bedre ut: Igangsatte nye fritidsboliger ligger 34 prosent under samme periode i fjor.

Hiim frykter nedgangen vil ta fra mange jobben, enten ved nedbemanninger eller permitteringer. Høyere boligrenter får mye av skylda.

– Nye rentehevinger vil forverre nyboligmarkedet ytterligere, påpeker Hiim, som ber både kommuner og bransjen om å ta ansvar.

– Blant annet bør vedtatte reguleringsplaner gjennomgås for å kutte kostnader og gjøre planene byggbare. I tillegg må kommunene sørge for raskere og mer forutsigbar saksbehandling.