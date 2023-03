To statsråder inviterer til pressetreff på Oslo lufthavn

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har invitert til pressetreff på Oslo lufthavn. Det er ventet at de vil presentere nyheter knyttet til ny konkurranse om statlig kjøp av flyruter, såkalte FOT-ruter.

Boligstatistikk presenteres

Boligprodusentenes Forening kommer onsdag med tall for igangsetting og salg av nye boliger for februar. Forrige måned ble det registrert lav aktivitet i nyboligmarkedet. I januar var salget av nye boliger 57 prosent lavere enn i januar 2022.

Tall for kjønnssykdommer i 2022

Folkehelseinstituttet (FHI) med statistikk for 2022 for genital klamydia, hiv, gonore, syfilis og LGV. Nedgangen som ble presentert på samme tid i fjor, antok man kunne være koronarelatert. Hvordan tallene for 2022 ser ut presenters av FHI onsdag.

Netanyahu til Berlin

Onsdag ventes Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Berlin. Han planlegger et offisielt besøk til Tyskland, der han blant annet skal møte statsminister Olaf Scholz, ifølge israelske medier.

Verdenscupfinale for Utfor-Kilde

Aleksander Aamodt Kilde, som allerede har vunnet utforcupen, kjørte ned til den 12.-beste tiden siste gjennomkjøring foran onsdagens verdenscupfinale i utfor i Soldeu i Andorra. Da var det Adrian Smiseth Sejersted som var raskest av samtlige. Også kvinnene kjører sesongens siste utforrenn i Andorra onsdag.

Bizets Tottenham møter tabelljumboen



Tottenham, med Celin Bizet på laget, tar imot tabelljumbo Leicester i den engelske superligaen for kvinner. Hjemmelaget ligger på 10. plass med 9 poeng før oppgjøret på Brisbane Road. Gjestene fra Leicester ligger to poeng bak.

Østigårds Napoli jakter kvartfinalebillett i mesterligaen

Leo Skiri Østigård og hans Napoli leder 2–0 fra bortemøtet mot Eintracht Frankfurt i åttedelsfinalen i Champions League. I det første oppgjøret ble Østigård sittende som ubenyttet reserve. I den andre åttedelsfinalen må Liverpool utrette mirakler på Santiago Bernabéu i Madrid. Real Madrid vant hele 5–2 i det første oppgjøret på Anfield.