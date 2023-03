Norske olje- og gassredere venter et lyst 2023

Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa har ført til rekordøkning i oppdrag knyttet til oljeservice og transport for norske redere. Samtidig har også et nær totalt nedstengt Kina startet gjenåpning etter koronapandemien. Det påvirker også behovet for transport begge veier.

I Rederiforbundets konjunkturrapport for 2023 går det fram at norske skipsredere innen offshore service og dem som driver med oversjøisk transport, ser lyst på framtiden. I 2022 opplevde disse rederiene et solid hopp i omsetningen med henholdsvis 28 og 27 prosent sammenlignet med 2021.

– Norsk skipsfart er helt avgjørende for å sikre Europa tilgang på energi nå som gasstilførselen fra Russland er stanset, skriver administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Skip til havvind

I år venter rederne i oljeservicebransjen en videre oppgang på 26 prosent, noe som har utløst planer om nybygging av hele 84 skip.

– Fra å ha planer om 25 skip i 2020, har segmentet nå planer om å bygge 84 skip de kommende fem årene. En stor andel vil være fartøy som bygges til havvindindustrien, skriver Rederiforbundet i rapporten.

Innen oversjøisk langtransport er forventningene mer delt, men særlig blant tankrederne er optimismen stor. De har planer om å bygge hele 90 nye skip.

Blandet optimisme

Passasjerskipene opplevde en kraftig oppgang i 2022, men det skyldes spesielt gjenåpningen etter pandemien da omsetningen og inntjeningen falt kraftig. Blant rederne som opererer skip som går langs kysten, er optimismen mer forsiktig, men også her venter et flertall av skipseierne bedre driftsresultater.

Blant riggselskapene tror imidlertid nesten halvparten at de vil få et dårligere driftsresultat i år enn hva de fikk i fjor. Eierne tror på oppgang, men at den først vil komme neste år eller i 2025.

Nesten 88.000 mennesker jobber i maritim næring i Norge, et antall som har vært ganske stabilt de siste årene. I fjor omsatte imidlertid hele bransjen for 498 milliarder kroner, en økning fra 477 milliarder før pandemien.

Geopolitiske forandringer

Nå er det økt proteksjonisme og en mer polarisert verden som er i ferd med å påvirke skipsfarten.

– Det nye geopolitiske bildet utfordrer oss og vil føre til endringer i mange verdikjeder, sier direktør for internasjonalt samarbeid og klima i Rederiforbundet, Helene Tofte.

Hun viser til at krigen i Ukraina allerede har vist slike utslag. Også den mer spente situasjonen mellom Kina og USA påvirker norske skipsredere.