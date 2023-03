Objekt funnet ved Nord Stream-ledningene

Det er funnet et ukjent objekt rundt der Nord Stream-rørledningene ble utsatt for eksplosjoner i september, opplyste danske myndigheter tirsdag kveld. Myndighetene har fått informasjon fra det russiske selskapet Gazprom, som eier gassledningene, om at det er funnet et mindre objekt ved Nord Stream 2 og har undersøkt dette.

– De relevante myndighetene har bedømt at observasjonen ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetsrisiko, og at det ikke finner noen umiddelbar fare for mennesker eller skipstrafikk i området. Myndighetene undersøker og følger situasjonen nøye, skriver det danske utenriksdepartementet i en epost til det svenske nyhetsbyrået TT.

Honduras vil bryte med Taiwan og knytte bånd til Kina

Honduras, et av 14 land med offisielle diplomatiske forbindelser til Taiwan, vil knytte seg til Kina, sier president Xiomara Castro. Kina nekter land det har diplomatiske forbindelser til, å ha offisielle forbindelser til Taiwan.

Beijing gjør krav på Taiwan og er sterkt imot enhver anerkjennelse av det demokratiske styret på øya, som i praksis har vært selvstyrt siden 1949. Taiwans utenriksdepartement ber i en uttalelse Honduras om å revurdere avgjørelsen, og advarer landet mot å «gå i Kinas felle».

Laber stemning for Stenseng i hjemfylket Innlandet

Kun seks Ap-lag i hennes eget fylke vil åpent støtte Aps partisekretær Kjersti Stensengs ønske om gjenvalg. Det viser en gjennomgang TV 2 har foretatt.

Ni av de totalt 45 lokallagene til Innlandet Arbeiderparti er i tillegg krystallklare på at de vil bytte ut hele eller deler av Ap-ledelsen. Det gjelder da Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran. Flere av Ap-lokallagene i Innlandet sier at de denne og neste uke vil diskutere om de også vil be om utskiftninger i partiledelsen.

Bygning overtent på Lista

En brann i en restaurant på Borhaug på Lista i Farsund kommune er ikke under kontroll. Bygningen er overtent, men det er ikke lenger spredningsfare.

. Ifølge eieren skal leiligheten være tom. Politiet opplyser at brannvesenet ikke har vært inne i bygningen, men det er ingen grunn til å tro at det skal være noen personer i bygget. Klokken 4.22 meldte politiet at brannen var under kontroll og at flammene minket, men klokken 5.16 kom kontrabeskjeden om at flammene hadde tatt seg opp igjen.

Ukrainske guvernører har fått sparken

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har avskjediget tre guvernører, blant annet guvernøren i Luhansk, der frontlinjen i krigen mot Russland er. Det har ikke umiddelbart kommet noen forklaring på endringene, som ble kunngjort på Telegram av regjeringens representant i nasjonalforsamlingen.

Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj har jevnlig kommet med oppdateringer og kommentarer om krigføringen i regionen, som ligger nordøst i Ukraina, mot grensa til Russland. I flere medier heter det at han vil få ny jobb som ambassadør til Kasakhstan. Zelenskyj har også sparket guvernørene i Odesa, som ligger ved Svartehavet, og Khmelnytskyj vest i landet