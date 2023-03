Senter ser økning i kjønnssykdommer: – Flere må bruke kondom

– Hos oss har det vært en økning i seksuelt overførbare infeksjoner fra 2022, sammenlignet med 2019. Klamydia er den mest utbredte kjønnssykdommen, og i 2022 var det 12,6 prosent av prøvene som var positive, sammenlignet med 2019 da tallet var 11,2 prosent, sier gynekolog Siri Kløkstad i Sex og samfunn.

Hun presiserer at færre testet seg for klamydia på senteret i fjor sammenlignet med forrige prepandemiske år, altså i 2019. Det mener Kløkstad kan ha sammenheng med at samfunnet fortsatt bar preg av pandemi-tilstander i starten av fjoråret, samt at Sex og samfunn hadde lagt om timebestillingsrutinene på klinikken.

– Norge er i verdenstoppen i forekomsten av klamydia, sett i forhold til antall innbyggere. Det må vi gjøre noe med, understreker Kløkstad.

Onsdag legger Folkehelseinstituttet fram statistikk om kjønnssykdommer fra 2022.

– Bruk kondom

For å få ned smittetallene minner legen i Sex og samfunn om et enkelt grep, bokstavelig talt:

– Flere må bruke kondom enn det som er tilfelle i dag. Vi vet at om flere bruker kondom, så vil færre bli smittet.

Kløkstad sier de ikke har nøyaktige tall på hvor mange som har kjønnssykdommer i Norge, eller hvor mange som bruker kondom, og at de er spent på tallene FHI skal presentere.

– Risikoen for å både få en kjønnssykdom eller å smitte videre, øker dersom man ikke bruker kondom. Ungdom forteller at det å ta fram et kondom kan oppfattes som at man ikke stoler på partneren, og derfor er mange som lar være, forklarer Kløkstad.

Kan gjøre det vanskeligere å bli gravid

I verste fall kan klamydia og gonore gjøre det vanskelig å bli gravid.

– I ytterste konsekvens kan klamydia og gonore føre til bekkeninfeksjon hos kvinner, som igjen kan gi redusert fruktbarhet og kroniske magesmerter. Nettopp derfor er det så viktig at flere bruker kondom, understreker Kløkstad.