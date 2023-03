Bygning overtent på Lista

Politiet i Agder skriver på Twitter at de fikk melding om brannen klokken 3.20.

– Brannen er oppstått i en bygning som inneholder en restaurant og en leilighet under oppussing, opplyser operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt.

Bygget beskrives som overtent, men det skal ikke lenger være fare for spredning til et nabobygg som inneholder et bilverksted. Det jobbes med å fjerne biler fra verkstedet.

Ifølge eieren skal leiligheten være tom. Politiet opplyser at brannvesenet ikke har vært inne i bygningen, men det er ingen grunn til å tro at det skal være noen personer i bygget.

Det er imidlertid mye røyk i området og det vurderes fortløpende om nabobygg bør evakueres som følge av dette.