Største kornavling på nesten 20 år

– Kornavlingen har ikke vært større på nær 20 år, men utenom 2004 må en tilbake til tidlig på 90-tallet for å finne en større kornavling, sier seniorrådgiver Sindre Flø i Felleskjøpet Agri (FKA), som er markedsregulator for korn, til Nationen.

Fjorårets kornavling viser seg nemlig å være enda større en FKA ventet i fjor. I en ny prognose oppjusterer de tilgangen på korn med 20.000 tonn. Prognosen viser at tilgangen på norsk korn denne sesongen ligger an til å bli på 1.345.000 tonn. Det tilsvarer over 225.000 tonn mer enn året før.

Kvaliteten på kornet ble også svært god i fjor, ifølge prognosen. 71 prosent av hveten og 40 prosent av rugen var av matkvalitet. Per nå ligger det an til at rundt 80 prosent av behovet for matkorn kan dekkes med norsk korn.

Flø sier samtidig at tallene er foreløpige og kan bli noe nedjustert når importkvotene skal deles ut i mai. Tilgangen på norsk matkorn er foreløpig beregnet til omkring 273.000 tonn, noe som gir et importbehov på litt over 54.000 tonn matkorn.