En av de siktede for Mortensrud-drapet er pågrepet

Hamse Hashi Adan døde av skadene etter å ha blitt skutt på Mortensrud i Oslo 7. oktober 2021. To dager etter reiste brødrene Valon (36) og Visar Avdyli (33) fra Norge til Pristina i Kosovo. De ble i ettertid siktet for drap eller medvirkning til drapet på Adan.

Nå er den eldste av brødrene tatt, bekreftet politiet på en pressekonferanse tirsdag. 36-åringen skal den siste tiden ha sittet fengslet i Tyrkia på bakgrunn av ulovlig opphold. Han ble tirsdag transportert til Norge.

– Norsk politi bisto med denne transporteringen, sa politiadvokat Børge Enoksen på pressekonferansen.

Valon Avdyli landet på Oslo lufthavn i 17-tiden der han ble pågrepet av norsk politi for drap eller medvirkning til drap.

Lillebroren etterlyst

Da politiet holdt pressekonferansen ved 17.30-tiden, var den pågrepne på vei til Oslo etter pågripelsen. Han hadde da ikke hatt anledning til å forklare seg for politiet, men ville bli tilbudt dette ved ankomst til Oslo. NTB har forsøkt å få en kommentar fra 36-åringens forsvarer, advokat Svein Holden, uten å lykkes.

36-åringen vil bli framstilt for varetektsfengsling onsdag eller torsdag.

– Valon Avdylis lillebror Visar Avdyli er fortsatt etterlyst i saken. Politiet oppfordrer ham til å melde seg for politiet, sa Enoksen.

Brødrene er i tillegg siktet for drapsforsøk på personene som sto i nærheten av Adan da skuddene falt. De er også siktet for anskaffelse av våpen og benyttelse av disse på offentlig sted.

I tillegg er en tredje person siktet for medvirkning til drapet.

Reiste til Kosovo

Ifølge Enoksen vet politiet at Valon og lillebroren landet i Kosovos hovedstad Pristina 9. oktober 2021. Politiadvokaten sier Valon ble anholdt i Tyrkia for noen måneder siden, men at de ikke har flere opplysninger per nå.

– Vi vet ikke hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Enoksen.

Han sier det er for tidlig å si hvor Valon har oppholdt seg utenom Tyrkia og Kosovo.

– Så vidt oss bekjent har han ikke begått nye lovbrudd mens han har vært på rømmen, sier Enoksen.