Det bekreftet Sørvest politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det var tre tenåringsgutter i alderen 16 til 18 år som var i bilen da den havnet i vannet i Moi sentrum. To ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus, og politiet bekrefter nå at disse er døde.

– Det var absolutt det siste vi ville høre. Vi har håpet og håpet hele dagen siden vi hørte om ulykken at det skulle gå rette veien, sier ordfører Magnhild Eie (Sp) i Lund kommune til VG.

Hun sier kommunen nå skal gjøre det de kan for å ivareta pårørende og andre involverte.

– Nå rigger vi oss til for hvordan vi kan gjøre det best mulig for dem som har det helt forferdelig vondt nå, sier Eie.

Rektor ved Flekkefjord videregående skole, Tor-Inge Rake, bekrefter overfor avisa at de to omkomne var elever ved skolen.

– Det er forferdelig trist. Vi har vært i kontakt med kommunens kriseteam, og skolen setter ned en beredskapsgruppe. Vi skal gjøre det vi kan for å ivareta elevene på best mulig måte nå, sier han.

Hendelsesforløpet i forbindelse med ulykken er foreløpig uklart, ifølge politiinspektør Lene Tesdal Tonstad.

– Kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen har vært på åstedet og gjort sine undersøkelser. Vi kan ikke si noe mer om årsaken til ulykken før deres rapporter foreligger. Det er imidlertid på det rene at det var glatt på veien der ulykken skjedde, opplyste politiinspektøren tirsdag.

En av de tre guttene som var involvert, kom seg ut på egen hånd og varslet om ulykken. De to andre guttene måtte hentes ut av dykkere fra brannvesenet. Gutten som kom seg ut av bilen, er blitt avhørt. Han skal være fysisk uskadd, men svært preget av det han har vært med på.