Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Beslutningen er tatt sammen med styret i Bane Nor etter en krevende periode for den norske jernbanen, skriver selskapet. Åpningen av Follobanen gikk alt annet enn på skinner.

Frimannslund ble utnevnt som konsernsjef for Bane Nor høsten 2016.

Leter etter ny konsernsjef

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeide med. Han har ledet Bane Nor gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene, sier styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor.

Frimannslund vil til og med januar 2024 være til disposisjon for foretaket. Styret setter nå i gang med å finne en ny konsernsjef.

Henning Bråtebæk konstitueres som konsernsjef fra og med tirsdag. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift, som mandag formelt ble overdratt til Bane Nor.

Follobanen

Bane Nor har fått mye kritikk for håndteringen av Follobanen. Togstrekningen mellom Ski og Oslo åpnet 11. desember, men bare én uke senere ble Follobanen stengt på grunn av strømproblemer. Gjenåpningen ble utsatt flere ganger før strekningen åpnet igjen 5. mars.

Prosjektet kostet staten 36,8 milliarder kroner og tok 13 år å bygge.

Frimannslund har kalt problemene med Follobanen for en krise for Bane Nor.

Det er anslått at utbedringen av feilene vil koste mellom 60 og 100 millioner kroner. Håndteringen av prosjektet skal granskes av PwC.