Tiltalte etter Stovner-skytingen nekter straffskyld – vil ikke forklare seg i retten

Det er hans forsvarer, advokat Usama Ahmad, som opplyser til VG at mannen ikke vil forklare seg.

Da rettssaken startet tirsdag svarte mannen nei på spørsmålet om han erkjenner straffskyld.

25-åringen møtte tirsdag i Oslo tingrett tiltalt for drapsforsøk. Han skal ha avfyrt to skudd mot gutten, hvorav ett av skuddene traff fornærmede i hofta.

Hendelsen skjedde 25. oktober 2021.

Tiltalte ble pågrepet tre dager senere, etter en intens politijakt. Han meldte seg selv for politiet. En annen mann er tiltalt for å ha hjulpet 25-åringen å forlate området og holdt ham skjult for politiet.