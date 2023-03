Markant børsnedgang i Asia



De toneangivende børsene i Asia har alle åpnet med nedgang etter kraftige fall på børsene i USA og Europa på grunn av usikkerhet rundt de amerikanske bankkollapsene.

I Tokyo er Hovedindeksen Nikkei 225 nede 1,9 prosent tirsdag morgen norsk tid, mens den bredere Topix-indeksen har falt med 2,3 prosent.

Hovedindeksen Hang Seng i Hongkong er nede 1,9 prosent, mens hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen er nede henholdsvis 0,9 og 1,2 prosent.

Minst to døde da pickup kjørte på fotgjengere i Canada

To menn i 60- og 70-årene døde da en pickup kjørte på flere fotgjengere i landsbyen Amqui i Quebec, melder canadisk politi.

Polititalskvinne Hélène St-Pierre opplyser at minst ni andre er skadd, og at tilstanden er alvorlig eller livstruende for to av dem. Sjåføren, en 38 år gammel mann, rømte først fra åstedet, men overga seg senere til politiet. Myndighetene mener det ikke dreier seg om et terrorangrep.

Sør-Korea: Nord-Korea avfyrte to ballistiske missiler

Nord-Korea skal ha avfyrt to ballistiske missiler mandag, samtidig som USA og Sør-Korea holder sin største militærøvelse siden 2017.

Missilene ble avfyrt mot Japanhavet fra Sør-Hwanghae-regionen nær den nordkoreanske vestkysten, ifølge den sørkoreanske generalstaben. Det sørkoreanske forsvaret er i høy beredskap og koordinerer innsatsen tett med USA, skriver generalstaben.

Kontrollutvalget i Oslo kommune bekymret over funn i rapport om helsehus

Kommunerevisjonen i Oslo har avdekket en lang rekke bekymringsverdige forhold ved driften av kommunens fire helsehus.

I rapporten som nå foreligger, avdekkes det at alle de fire helsehusene – Ullern, Solvang, Ryen og Solfjellshøgda – har planlagt med langt færre sykepleiere på kveldsvakter og i helger enn på dagvakt, skriver Aftenposten. Rapporten viser også at bruken av vikarer og ufaglærte er høy ved samtlige helsehus.

Jurist kritisk til hemmelig mandat fra samferdselsministeren i Vy-tildeling

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) grep i all hemmelighet inn i kampen mellom Vy og Flytoget. Jurist mener habilitetsloven kan ha blitt brutt.

i forbindelse med tildelingen av togrutene på Østlandet skal samferdselsministeren ha grepet inn i forhandlingene og sikret at Vy ikke kunne tape, skriver Aftenposten.

Det kan ha vært både et brudd både på habilitetsloven og ført at Vy får for mye penger av staten. Samferdselsdepartementet er imidlertid uenig i påstanden.

DeSantis sår tvil om Ukraina-støtte



Å bli «ytterligere innblandet i en territoriell disputt mellom Ukraina og Russland» er ikke en viktig nasjonal interesse for USA, sier Ron DeSantis. Florida-guvernøren regnes som den største trusselen mot Donald Trumps muligheter til å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget neste år.

Fox News-kommentator Tucker Carlson publiserte mandag svarene han hadde fått i en utspørring av flere republikanske kandidater og andre som regnes som aktuelle til partiets primærvalg.

– USA har mange viktige nasjonale interesser … men å bli ytterligere innblandet i en territoriell disputt mellom Ukraina og Russland, er ikke en av dem, skrev DeSantis i sitt svar.