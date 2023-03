Datanettverket på sykehuset i Ålesund operativt igjen

Ifølge Sunnmørsposten har sykehusets IT-leverandør funnet feilen.

«Sykehuset har nå fungerende nettverk, og de fleste driftssystemer fungerer nå som normalt. Resterende systemer er forventet operative i løpet av kort tid. Det er ikke meldt om noen konsekvenser for pasienter, og driften på sykehuset går som normalt. Det vil være ekstra teknisk personell på sykehuset framover som følger situasjonen tett,» heter det i en melding fra kommunikasjonsrådgiver Hege Hegle klokken 23.15.

– Det er strømmen som har falt ut. Det blir jobbet med saken, sa kommunikasjonsrådgiver Hege Hegle til NRK i 21.30-tiden mandag.

Senere på kvelden opplyste hun til Sunnmørsposten at sykehuset har strøm, men at datanettverket er nede. Det ble derfor etablert grønn beredskap ved sykehuset, noe som betyr at ekstra ressurser er mobilisert.