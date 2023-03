Opposisjonen krever ekstern gransking av eldreomsorgen i Oslo

På bakgrunn av avsløringene om tilstanden på helsehus, hjemmetjenestene og sykehjem mener opposisjonen det er behov for ekstern gransking av hele eldreomsorgen.

– Det som har kommet fram gjennom all dokumentasjon og høringen om helsehusene er så alvorlig at det er behov for en større gransking av hele eldreomsorgen i Oslo, sier helsepolitisk talsperson, Hassan Nawaz (H).

Han sier granskingen bør se nærmere på kvaliteten på tjenestene, bemanning og kompetanse.

– Samtidig er det relevant å granske hvordan byrådet har fulgt opp tilbakemeldinger fra sykehjemsetaten siden 2019.