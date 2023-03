Det skriver finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en epost til NTB.

– Norske banker er underlagt krav til kapital og likviditetsbuffere som setter dem i god stand til å håndtere stress i markedene. Utviklingen i det amerikanske markedet understreker samtidig viktigheten av at norske banker beholder den reelle soliditeten og likviditetsbufferne som er bygd opp, skriver Baltzersen. Finanstilsynet følger utviklingen i markedene tett og vil ved behov ha nødvendig kontakt med banker og andre virksomheter under tilsyn.

Ingen fare så langt

Finanstilsynet følger utviklingen i markedene tett, og vil ved behov ha nødvendig kontakt med banker og andre virksomheter under tilsyn.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at norske aktører har vesentlig eksponering mot de aktuelle amerikanske bankene som er rammet av krise, fortsetter Baltzersen.

Finans Norge opplyste tidligere at de sammen med sine medlemmer og Finanstilsynet følger de urolige markedene etter kollapsen i Silicon Valley Bank (SVB).

Finans Norge er arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for finansnæringen i Norge, mens Finanstilsynet fører tilsyn med selskaper og marked for å bidra til finansiell stabilitet.

Svensk møte

I Sverige har Finansinspektionen kalt inn til møte med aktører i finansmarkedet, svenske banker og pensjonsselskaper, for å diskutere bankkrisen. Den kriserammede banken i USA var aktiv med datterselskaper blant annet i flere europeiske land, inkludert Sverige, men ikke direkte involvert i Norge.

Den svenske pensjonsgiganten Alecta anslår ifølge Aftonbladet at 12 milliarder svenske kroner har gått opp i røyk.

Den svenske regjeringen har uttalt at den følger utviklingen time for time og at det er beredskap til å gripe inn, om nødvendig.