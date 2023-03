Ansatte og gjester fikk mannen opp fra vannet og startet hjerte- og lungeredning. Mannen ble sendt til St. Olavs hospital, skriver Adresseavisen.

Sykehuset ønsker ikke å gi opplysninger om mannens tilstand.

– Det var noen som var her og trente som oppdaget at vedkommende lå på bunnen. De hoppet uti og fikk ham opp. Gjestene startet umiddelbart med hjerte- og lungeredning fram til vår vaktleder kom og tok over kommandoen, sier direktør i Pirbadet, Annikken Sandberg, til avisen.

Sandberg sier at de har overvåkingsbilder av hendelsen, og opplyser at det ikke dreier seg om en fallulykke. Utover det er hun ikke kjent med årsaken.