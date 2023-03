To biler og tre personer var involvert i ulykken på Gamle Kongeveg sør for Åkrestrømmen i Rendalen litt etter klokka 7 mandag, melder NRK.

Den ene sjåføren fremsto som ruset og er siktet for dette, samt for å ha forårsaket ulykken da han kjørte over i motgående kjørefelt.

Passasjeren i denne bilen er kritisk skadd. Ytterligere to personer er brakt til sykehus.

– Vi etterforsker, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

De skadde er kjørt til sykehus på Hamar og Tynset.