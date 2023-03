Båten befant seg på en henger og brannen har spredte seg til vegetasjonen, men det var ikke fare for bebyggelse, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Det ble rapportert om svart røyk som kan være helsefarlig, og politiet ba om at vinduer og ventiler ble holdt lukket.

Klokken 20.38 melder politiet om at brannen er slukket og at faren er over.