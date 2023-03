Samtlige siktede etter voldshendelsen i Oslo nekter straffskyld

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, opplyser en av de siktede personenes forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, overfor NTB.

Hun ønsker foreløpig ikke å si noe om hva hennes klient har forklart til politiet.

Heller ikke klienten til advokat Rolf Mikaelsen erkjenner straffskyld.

Advokat Bjørn Aksel Henriksen og advokat Chamkor Singh Nagra, representerer to av de andre siktede. Også deres klienter nekter straffskyld, sier forsvarerne til Avisa Oslo.

Usikkert om fengslingsmøte

Fire personer er siktet for drapsforsøk. Advokat Øystein Storrvik er forsvarer for en femte mann, som er siktet for medvirkning til drapsforsøk.

– Jeg har snakket med vedkommende, og han nekter straffskyld, sier Storrvik til VG.

Politiadvokat Christian Stenberg opplyser til NTB at det ennå ikke er klart om noen av de siktede skal framstilles for fengsling.

– Det vil bli avgjort først i morgen, mandag.

Gutt alvorlig skadd

Det var klokken 20.39 lørdag kveld at politiet meldte om hendelsen. Da hadde en person blitt påført stikkskader inne på T-banen som var på vei fra sentrum mot Tøyen.

Bistandsadvokat for den fornærmede gutten, Helene Elness, sier søndag kveld til NRK at hennes klient er hardt skadd etter hendelsen.

– Han har ikke vært i stand til å snakke med politiet grunnet skadene, så han er foreløpig ikke avhørt, sier bistandsadvokaten.

Hun sier videre at gutten er operert og ser ut til å klare seg.

Til NTB sier politiadvokat Stenberg at politiet ikke har noen indikasjoner på at flere skal være involvert, men at det heller ikke kan utelukkes. Det er på nåværende tidspunkt heller ingenting som tilsier at hendelsen er gjengrelatert. Relasjonen mellom de involverte er fremdeles ukjent.