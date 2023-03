Knivstikkingen på Tøyen fremstår alvorlig

Politiet meldte om hendelsen klokka 20.39 lørdag kveld. Da hadde en person blitt påført stikkskader. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men politiet opplyste lørdag kveld at det framstår som alvorlig.

Politiet har siktet fire personer for drapsforsøk og én for medvirkning til drapsforsøk etter at en person ble knivstukket på T-banen på vei til Tøyen i Oslo.

– Det viktig for oss å berømme publikums innsats på stedet. Vi ser at det ble gjort viktige førstehjelpsgrep på fornærmede som kan vise seg å være veldig betydningsfulle, sier politiadvokat Christian Stenberg til NRK

Status på fornærmede er fortsatt ikke kjent søndag ettermiddag, bekrefter Stenberg overfor NTB. Ingen av dem var ved 12-tiden søndag foreløpig avhørt av politiet, skriver Aftenposten.

– Vi har ikke tatt stilling til om de pågrepne skal vi fremstilt for fengsling ennå, sier han til VG.

Til NTB sier Stenberg at politiet ikke har noen indikasjoner på at flere skal være involvert, men at det heller ikke kan utelukkes. Det er på nåværende tidspunkt heller ingenting som tilsier at hendelsen er gjengrelatert. Relasjonen mellom de involverte er fremdeles ukjent.

Politiet opplyste lørdag at alle de pågrepne er relativt unge menn over eller under 20 år. Til NRK opplyser politiet at den fornærmede er under 18 år.

Politiet opplyste lørdag at det var gjort noen beslag i saken.

– Vi har beslaglagt gjenstander som vi synes er viktige og mener har relevans for saken. Akkurat hvilke gjenstander, kan jeg ikke kommentere.

Det jobbes nå med å få oppnevnt forsvarere for dem som er siktet.