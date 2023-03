I en ny undersøkelse fra Opinion svarer tre av fire nordmenn at de har vært smittet av corona (74 prosent). 24 prosent sier nei, mens 2 prosent svarer at de ikke vet om de har vært smittet.

Selv om de fleste blir friske av corona etter noen uker, tar sykdommen lang tid for enkelte.

Undersøkelsen viser at 14 prosent av dem som har vært smittet tidligere, men ikke de siste fire ukene, fortsatt opplever ettervirkninger av coronasmitten – også omtalt som langcovid.

– Selv om de færreste blir alvorlig syke av corona, er det liten tvil om at mange opplever plager over lang tid, og for enkelte kan dette være alvorlig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Det er smittede personer i 50-årene som i størst grad oppgir at de har ettervirkning av coronasmitte.