– Det går stadig opp for meg på nytt at filmen faktisk er Oscar-nominert. Det er jo helt vilt. Det er stort, og det er litt vanskelig å beskrive, egentlig, sier skuespiller Sigrid Husjord til NTB.

Hun spiller hovedrollen som Ebba i den norske kortfilmen «Nattrikken», som på engelsk har fått tittelen «Night Ride».

Kortfilmen er regissert av Eirik Tveiten og handler om Ebba som skal ta trikken hjem en kald vinternatt. Ved en inkurie ender hun opp med å rappe hele trikken, og hun innser raskt at hun trives med å samle opp passasjerer. Men plutselig kommer det på noen aggressive passasjerer som skaper trøbbel.

Husjord, regissør Tveiten og andre bak filmen er på plass i Hollywood, hvor alt er duket til verdens kanskje største filmbegivenhet.

– Hva tenker du om vinnersjansene?

– Jeg har ikke peiling. Det hadde vært veldig gøy. Men den er jo på en måte en slags outsider sammenlignet med de andre, sier Husjord, som trekker fram den italienske kortfilmen «Le pupille» som en favoritt.

– Jeg tenker at bare opplevelsen alene blir jo helt vilt, så får alt annet bare være en bonus.

Folkene bak den norske kortfilmen «Nattrikken» i full jubel i det øyeblikket lista over nominerte ble offentliggjort i januar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Norsk film har tatt seg skikkelig opp

Det er altså andre året på rad at en norsk filmproduksjon er nominert til den gjeve filmprisen. I fjor var «Verdens verste menneske» nominert i kategoriene for beste originalmanus og beste fremmedspråklige film. Det ble riktignok ingen norsk Oscar-statuett, men filmen høstet likevel en lang rekke internasjonale filmpriser, blant annet i Cannes.

Husjord er veldig glad for at norsk film blir så høyt ansett internasjonalt.

– Norsk film har tatt seg skikkelig opp de siste fem-ti årene, sier hun.

– Jeg har bodd en del år i København, hvor jeg startet min karriere. Da jeg flyttet dit i 2005, syntes jeg det var veldig stor forskjell på dansk og norsk film. Nå har det jevnet seg ut mye mer, og det er veldig gøy.

44-åringen fra Harstad har tidligere blant annet spilt i TV-seriene «Beforeigners» og «Kristiana magiske tivoliteater». Hun er skuespiller ved Det Norske Teatret i Oslo, og hun skal rett hjem fra Hollywood for å spille i forestillingen «Ei kvinnes kampar og forvandlingar».

– Jeg er vel hjemme igjen på onsdag, og så er det rett på forestilling med jetlag på torsdag, ler hun.

Flere svenske og danske Oscar-håp

Den 95. Oscar-utdelingen finner sted natt til mandag norsk tid.

Danmark og Sverige har i år fått hele tre nominasjoner hver. Det knytter seg kanskje størst forventninger til svenske Ruben Östlund, med sine tre nominasjoner for filmen «Triangle of sadness». Filmen har fått nominasjon i klassene for beste regi, beste manus og beste film.

Sci-fi-komedien «Everything Everywhere All at Once» er imidlertid blant kveldens favoritter og er nominert til hele 11 priser. Skuespiller Brendan Fraser blir også trukket fram som en favoritt for sin rolle i filmen «The Whale».

Fjorårets prisutdeling vil kanskje huskes best for at skuespiller Will Smith gikk opp på scenen og slo til konferansier og komiker Chris Rock, som nettopp hadde dratt en vits om Smiths kone. I år er det komiker og programleder Jimmy Kimmel som er konferansier.