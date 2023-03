Hendelsen skjedde i halv ni-tiden lørdag kveld

– Politiet har pågrepet fem menn etter knivstikkingen på Tøyen T-bane lørdag kveld, sier kriminalleder Morten Kalhagen til VG.

Han forteller at fire av dem er siktet for drapsforsøk, mens den siste er siktet for medvirkning til forsøk på drap.