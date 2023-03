Dronning Sonja i åpenhjertig intervju: – Det var helt grusomt

Dronning Sonja (85) forteller i et større portrettintervju med VG at hun måtte kjempe i 22 år før hun fikk sitt eget kontor på Slottet. Den første tiden følte hun seg «uønsket».

Da hun kom inn i kongefamilien som Sonja Haraldsen, måtte hun og daværende kronprins Harald (86) vente i ni år på kong Olavs, Stortinget, og folkets velsignelse. Paret kunne omsider gifte seg i 1968.

Spontanaborterte

Hun forteller om at hun hele tiden måtte kjempe for å få respekt og få sin plass i kongehuset. Hun er også åpen om hvor vanskelig det var, selv etter ekteskapet ble et faktum. Hele nasjonen forventet en tronarving, og helst en gutt.

– Det er ikke noe hyggelig, det er klart. Jeg har abortert to ganger, og det mest intime ble spredd i offentligheten. (...) Den ene gangen skjedde det om bord på Kongskipet utenfor Hankø, da ble jeg heist ned skutesiden og lagt inn på Fredrikstad sykehus. Det var så grusomt, for der sto det altså så mange fremmede mennesker og tok imot, sier dronningen i intervjuet.

Hun kaller opplevelsen «grusomt» og sier det var vonde opplevelser. Hun fikk senere to barn; Märtha Louise (51) og Haakon Magnus (49), og har i dag fem barnebarn.

Kong Harald (t.h. foran), dronning Sonja, kronprins Haakon (bak t.h.), prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus foran juletreet på Bygdøy Kongsgård i Oslo julen 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

Angrer litt



Hun måtte kjempe i 22 år før hun omsider fikk sitt eget kontor på Slottet.

– Jeg skulle helt sikkert ha brukt det rommet mye bedre. Jeg har angret litt på at jeg ikke var nok hjemme hos barna. Fordi også jeg ble revet mellom to ting, sier hun om kontoret og utdyper:

I intervjuet fortelelr dronning Sonja (85) at kong Harald (86) er sin viktigste støttespiller. Foto: Terje Pedersen / NTB / POOL Foto: NTB

– Et sted hvor du skulle hevde deg, og så hjemme på familiefronten. Det er vel noe som skjer med veldig mange kvinner. Ellers har man stått på så godt man har kunnet.

I intervjuet bekymrer hun seg over utfordringene dagens ungdom møter.

– Jeg er veldig redd for rusproblematikken blant unge. Det synes jeg er skummelt – eller det synes jeg er skremmende. Og der må man antagelig også gjøre en større innsats, påpeker hun.

Inviterte til kvinnelunsj

Intervjuet ble gjort kvinnedagen 8. mars. Samme dag inviterte dronningen en rekke foregangskvinner til lunsj på slottet.

– Selv tenker jeg at det å være kvinne i Norge i dag, er annerledes og bedre enn det var for 50 år siden. Vi har fått et samfunn der det i enda større grad enn før er plass til både kvinner og menn, og til å være mann og kvinne slik man selv ønsker. Og dere – dere som sitter her i dag, har i stor grad medvirket til dette. For dette er vi dere alle svært takknemlige, sa dronning Sonja under sin tale til kvinnene under lunsjen på Slottet.

Blant gjestene var jazzsanger Karin Krog, tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, tidligere sportsanker i NRK Karen Marie Ellefsen, tidligere skihopper Anette Sagen, forfatter Amal Aden, tidligere friidrettsutøver Ezinne Okparaebo og artist Mari Boine.