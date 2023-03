Kun en av 14 norske Michelin-restauranter har tariffavtale

Det viser en undersøkelse, som er gjennomført av FriFagbevegelse.

Den eneste restauranten med både tariffavtale og Michelin-stjerne er Speilsalen i Trondheim, en del av Britannia Hotel.

– Vi har rett og slett ikke hatt kapasitet, men det står på agendaen, sier eier og driver av restauranten Credo i Trondheim, Heidi Bjerkan til fagbladet.

Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet mener det er desto viktigere med tariffavtale i mindre bedrifter med lite kapasitet.

– Tariffavtaler er ikke bare et verktøy som gir tilsette rettigheter, men også et nyttig verktøy for arbeidsgivere. De regulerer mye mer enn lønn, blant annet spilleregler for samarbeid og påvirkning på arbeidsplassen.