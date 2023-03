– Her er høyt alkoholinntak. Flere unge personer er overstadig beruset, det opplyser politiet i Oslo , som har vært til stede under femmila i Holmenkollen for å se til at arrangementet gikk trygt for seg.

Arrangementet er nå over, men mye folk ble værende i området i etterkant. Politiet opplyser rundt klokken 15.30 at området rundt Frognerseteren nå begynner å tømmes for folk.

De berusede ungdommene ble tilsett av helse på stedet. Videre oppfordres foreldre til å følge opp temaet med sine ungdommer utover ettermiddagen, av politiet.

Ifølge arrangøren har nærmere 30.000 personer tatt turen til området rundt Holmenkollen skiarena lørdag. Det fremgår av en pressemelding fra Holmenkollen Skifestival. Kommunikasjonsansvarlig Martin Giæver adresserer også problematikken med de berusede ungdommene.

– Selv om det er god stemning og det har vært roligere enn mange år tidligere, er det en del ungdom under 18 år som har tatt turen ut i marka og som blir ivaretatt av Røde Kors etter å ha inntatt alkohol, sier han.

– Politiet og Røde Kors ber om at foreldre tar kontakt med sine ungdommer og at de tar ansvar for at de som trenger det, blir hentet hos Røde Kors ved Frognerseteren.

Ellers opplyser politiet at det har vært gode værforhold og god stemning i løypene. Det ble en god dag for de norske løperne og det hele endte med tidobbel norsk seier.

– En del ordensoppdrag og berusede personer der i ettermiddag, men alt gikk egentlig ganske så greit, oppsummerer politiet på Twitter.