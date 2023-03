Li Qiang valgt til Kinas statsminister

Li Qiang, en av president Xi Jinpings mest betrodde allierte, er utnevnt til ny statsminister i Kina. Valget, som fant sted under Folkekongressen i natt norsk tid, var høyst ventet. Li tar over posten etter Li Keqiang.

63-årige Li Qiang er tidligere leder for kommunistpartiet i Shanghai og arkitekten bak millionbyens omfattende koronastrategi. Det var han som besluttet av Shanghai skulle stenges helt ned i to måneder tidligere i år.

Norge gratulerer partene i Colombia

Colombias regjering og opprørsgruppen ELN er enige om å forhandle om en våpenhvile. Norge, som bistår i prosessen, sender sine gratulasjoner. Fredssamtalene finner sted i Mexico.

– Det handler om å involvere lokalbefolkningen i fredsprosessen, bedre den humanitære situasjonen i sårbare områder og en fremtidig våpenhvile, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Mann dømt for drap på student som forsvant

En mann er dømt til fengsel i 25 år til livstid for drap på studenten Kristin Smart, som forsvant fra et universitetsområde i California for 27 år siden. Den 19-årige kvinnen var student ved California Polytechnic State University i byen San Luis Obispo, rundt 30 mil nord for Los Angeles.

Liket ble aldri funnet, men Smart ble erklært død i 2002. Den dømte, en nå 46-årig mann, ble pågrepet i 2021. Han og Kristin Smart var begge førsteårsstudenter i 1996.

Brann i kjøpesenter

Det har brent i et kjøpesenter i Våler sentrum i Innlandet. Ingen er skadd, men politiet opplyser om skader innvendig.

Politiet meldte om brannen litt over midnatt. Brannmannskapene pakket sammen i firetiden natt. Skadeomfanget blir klarere når det er lyst.

Militærlastebil kjørte av veien i Troms

To personer var i en militærlastebil som kjørte av veien på E6 ved Nordkjosbotn i Troms. En person ble skadd og tatt hånd om av helsepersonell.

– Det er ikke snakk om en alvorlig skade, sier operasjonsleder Robin Lindberg i Troms politidistrikt til NTB.