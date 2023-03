Årets bilde til NTB-fotograf Javad Parsa

Juryen kaller bildet rørende og sterkt og skriver at det er en god skildring av hvordan det er å være på utsiden og bevitne den dramatiske revolusjonen som pågår i Iran.

Parsa er selv vokst opp i Iran og ble tvunget til å flykte da et av bildene hans ble publisert.

Vinnerbildet viser eksiliranere sittende i Oslo mens de ser demonstrasjoner i Iran på TV.

Dette er hele juryens begrunnelse:

«Et stille bilde med en dyp historie. Verdens smerte er tydelig her. Fotografen viser med stor innlevelsesevne og utviklet formspråk hvordan det er å bevitne en ekstrem nyhetshendelse uten tilgang til ordentlig informasjon. Bildet er viktig for å skape forståelse for det som skjer i Iran. Hjerteskjærende».