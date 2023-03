Høyesterett skal behandle Acer-saken i plenum

Den omstridte Acer-saken skal opp til plenumsbehandling i Høyesterett.

Det er Nei til EU som har gått til sak mot staten. De tapte i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Striden går på om Stortinget kun med et enkelt flertall kunne avgi suverenitet til EU, eller om det var behov for et flertall på tre firdeler.

Nei til EU mener Borgarting lagmannsrett har tatt feil både i rettsanvendelsen og bevisvurderingen.

– Vi har en forventning om å vinne fram med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, sa Nei til EU-leder Einar Frogner da de anket.

Nei til EU mener Stortinget brøt Grunnloven da det i 2018 ble besluttet at Norge skulle innlemmes i Acer, som er EUs energibyrå.