Flytrafikken fremdeles under normalen i februar

– Det er ventet at flytrafikken vil ligge under 2019-nivå også resten av året, sier trafikkdirektør Gaute Skallerud Riise i Avinor.

Han regner med at de for året sett under ett ligger på 91 prosent av 2019-nivået, som var året før pandemien satte en bråbrems på nordmenns reiseaktivitet.

Totalt benyttet 3.269.370 passasjerer Avinors flyplasser i februar. Riise sier det særlig er utenlandstrafikken som drar ned volumet, mens innenlandstallene har hentet seg bedre inn etter pandemien.

– Vi venter at innenlandstrafikken vil være nær 2019-nivået i sommermånedene, før det faller noe utover høsten. Vi venter også at utenlandstrafikken gradvis henter seg inn framover, selv om den er ventet å ligge et stykke under sommertrafikken i normalåret 2019, sier trafikkdirektøren.

Tallene viser at 2.038.645 passasjerer reiste innenlands i februar i år, som er 35 prosent flere enn i februar i fjor. Utenlandstallene ligger på 1.191.693 passasjerer. Det er 70 prosent økning sammenlignet med i fjor, da luftfarten fremdeles var rammet av pandemi og reiserestriksjoner.