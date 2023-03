Politiet betaler ikke lenger for alkohol til ansatte

Politidirektoratet (POD) sendte i november ut forslag til nye alkoholregler på arbeidsplassen på høring i politietaten. Fra 1. januar ble det innført nye alkoholrutiner, skriver Politiforum.

Tidligere har arbeidsgiver betalt for opptil to enheter med alkohol til den ansatte på arrangementer som julebord, konferanser, seminarer og samlinger. I en arbeidsmiljøundersøkelse i politietaten i 2020 kom det fram at 6,6 prosent hadde vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering i løpet av siste året.

– Det er ikke tvil om at svarene i arbeidsmiljøundersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet i politietaten fra 2020, var en medvirkende årsak til endring i alkoholpolicy, sier POD-topp Karin Aslaksen til nettstedet.

Hun sier endringen inngår i arbeidet med å redusere sårbarheter i arbeidsmiljøet og jobbe forebyggende for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Det har videre også vært medvirkende at etaten står overfor en strammere økonomisk situasjon, hvor alle kostnader må vurderes og prioriteres inn i en større sammenheng.