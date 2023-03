Naf advarer bilistene mot at kalde netter og sterk sol og snøsmelting på dagen er en dårlig kombinasjon.

– Smeltevann som fryser er et av de farligste vårfenomenene for bilister og for motorsyklister. Du kan oppleve at du helt plutselig mister veigrepet, sier rådgiver Jan Harry Svendsen i Naf.

Svendsen anbefaler at man er forsiktig i skyggepartier og i områder der man ser at det har vært snøsmelting. Farten bør også settes ned.

– Om veien ser våt ut, bør du gå ut fra at det kan være is du kjører på, sier han.