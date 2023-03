Politiet opplyser til NTB at det er registrert sju personer i oppgangen det har brent i.

– Det er meldt akkurat nå at brannvesenet er inne i den aktuelle leiligheten og har slukket brannen der. De er på vei mot loftet for å slukke videre, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sørøst-politiet til NTB.

Han sier at politiet ikke tror det er noen i leiligheten, men at den og andre leiligheter i oppgangen skal søkes gjennom. En kvinne som bor i leiligheten som ble hardest rammet, tas hånd om av ambulanse på stedet.

Sørøst 110-sentral opplyser til Nettavisen at det er brann i toppetasjen av en blokk, og at det er observert flammer ut av vinduene.

– Meldingene fra brannvesenet på stedet er at det var full fyr i toppetasjene, sier vaktleder Arild Reinhartsen ved 110-sentralen til NTB.

Politiet opplyser til Nettavisen at de fikk melding om at noen ropte ut fra en veranda, og at det kom røyk fra leiligheten.

– Vi har trykket på den store knappen, men vi får håpe dette ikke er alvorlig, sier Aaser.