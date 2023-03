Ingeniørene venter lønnsøkning på minst 6 prosent

– Vi kan ikke låse oss til frontfaget. Gjennom lokale forhandlinger kan vi ta hensyn til den enkelte bedrift uten at frontfaget setter store begrensninger, sier forhandlingssjef Knut Aarbakke i NITO, som organiserer mer enn 100.000 ingeniører og teknologer, til NTB.

Kravene blir først vedtatt til uka, men av en undersøkelse organisasjonen gjennomførte i februar, framgår det at medlemmene venter en gjennomsnittlig lønnsvekst i år på over 6 prosent. Det er trolig langt over det LO kommer til å kreve i forhandlingene med NHO denne våren.

Der har man vedtatt krav om økt kjøpekraft. LO-leder Peggy Hessen Følsvik har overfor NTB tallfestet det til over 4,8 prosent, som er det man tror prisveksten kommer til å ende på i år. Men Fellesforbundets leder Jørn Eggum har antydet et tak på 5,4 prosent, som er anslått lønnsvekst i OECD-landene.

Mener frontfaget begrenser

Frontfaget – først og fremst industribedriftene som konkurrerer på det internasjonale markedet – forhandler først og kommer fram til et anslag for årlig lønnsvekst. Dette anslaget, ofte omtalt som ramma, legger sterke føringer på alle påfølgende lønnsforhandlinger.

Modellen har sterk støtte i LO og NHO, men er blitt mer omstridt de siste årene, siden store grupper med offentlig arbeidsgiver har kommet tapende ut i forhold til andre yrkesgrupper.

Hovedsammenslutningen Unio ønsker å ta i bruk mekanismer for å hente inn etterslepet i årets oppgjør og advarer om at frontfagsmodellen kan miste tillit hos store grupper i arbeidslivet.

I NITOs undersøkelse svarer 84 prosent av medlemmene at frontfaget setter begrensninger på lønnsoppgjøret. Enda flere mener at deres egen arbeidsgiver har mulighet til å gå utover rammen frontfaget setter.

– Kjenner sin verdi

NITOs tillitsvalgte samles tirsdag og onsdag til tariffkonferanse for å vedta kravene før årets lønnsforhandlinger. Aarbakke framholder at ingeniører og teknologer er et knapphetsgode i Norge om dagen, og at etterspørselen er langt større enn tilbudet.

– Nesten to av fem spurte arbeidsgivere sier de vil øke antall ingeniører det neste halvåret. Resten vil beholde dagens antall. Den store etterspørselen og lav ledighet viser at medlemmene kjenner sin egen verdi når de peker på 6-tallet, sier han.

Funksjonærene fikk 5 prosent lønnsøkning i fjor og framstår sånn sett som lønnsvinnere, men tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) lyver, ifølge Aarbakke.

– 1,5 prosent av denne veksten er bonus og lignende som ikke gir pensjon. Den ordinære lønnsveksten har vært nøktern, sa Aarbakke da han kommenterte TBU-rapporten i februar.

NITO var tidligere tilsluttet Akademikerne, men er nå ikke med i noen hovedorganisasjon.