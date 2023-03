To av fem søsken får erstatning for mishandling i barndommen

Alle søsknene er blitt trodd på at de ble utsatt for fysiske og psykiske overgrep av faren gjennom mange år, skriver Sunnmørsposten. Likevel er det bare de to yngste som er tilkjent erstatning fra kommunene for mangel på oppfølging.

De får henholdsvis 2,2 millioner kroner og 1,7 millioner kroner, ifølge avisa.

Dommen fra Frostating lagmannsrett er enstemmig. Det sentrale spørsmålet var om kommunene oppfylte minimumsstandardene for sosial- og barnevernsarbeid på 1960-, 70- og 80-tallet.

Saken har versert fem år i rettssystemet før det endelig kom en avgjørelse. Flere ganger har partene forhandlet om et forlik, men det lyktes altså ikke.