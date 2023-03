– Vi ønsker ikke å si noe om hvilke skader dette er, men politiet mener avdøde er påført skader etter døden, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Det var 20. februar at Espen Simonsen (32) ble funnet død i sitt hjem i Skudeneshavn på Karmøy. Dødsårsaken er fortsatt uklar, og politiet venter på den endelige obduksjonsrapporten. Det er ventet at det vil ta noen uker før resultatene er klare.

Det er ikke foretatt pågripelser i saken.

Har avhørt over 60 vitner

Til Dagbladet sier Byberg Malmin at drap er én av flere hypoteser i fasen de er i nå, men at det foreløpig ikke er opplysninger som tilsier noe annet enn at det er et mistenkelig dødsfall.

Politiet bruker begrepet mistenkelig dødsfall om saker der de ikke kan utelukke at det ligger en straffbar handling bak.

Politiet har så langt avhørt drøyt 60 vitner.

– Vi er fremdeles i en tidlig fase, og ønsker ikke å gå inn på vitner har forklart. Vi er særlig interessert i å snakke med vitner som kjente avdøde, og vitner som kan gi oss opplysninger knyttet til avdødes bevegelser i tiden før han ble funnet død, sier Byberg Malmin i pressemeldingen.

Kripos bistår

Politiet skriver at de etterforsker saken bredt og har satt inn betydelige lokale ressurser. Kripos bistår fortsatt. Det er sikret beslag i avdødes bolig, men politiet ønsker ikke å gå inn på hva dette dreier seg om.

– Vi fortsetter det taktiske og tekniske arbeidet. Politiet ønsker fortsatt tips i saken, sier Byberg Malmin.