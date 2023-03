Nkom bekymret for bruken av smartplugger

Smartplugger er små adaptere som settes i stikkontakten og som kan brukes til å styre annet elektrisk utstyr for eksempel via en app. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom) opplyser at de har mottatt bekymringsmeldinger om slike produkter, og at de kjenner til konkrete saker der smartplugger har blitt overopphetet.

– Sammen med den økte bruken vurderer vi at sikkerheten i disse produktene bør undersøkes, sier Paul-Erling Lia, sjefingeniør i Nkom.

Hun sier at de den siste tiden har sett at denne type utstyr blir tatt i bruk for å styre blant annet varmeovner, varmtvannsberedere og elbilladere – og sier de er bekymret for at smartpluggene ikke er dimensjonert for slikt høyt strømtrekk over tid.

Nkom skal blant annet undersøke at utstyret overholder kravene til sikkerhet når det gjelder brann og elektrisk sikkerhet. Arbeidet ventes ferdig i løpet av høsten.